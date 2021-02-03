В Кировской области создадут центр непрерывного образования для педагогов

КИРОВ, 3 февраля. Кировская область совместно с Нижегородским государственным педагогическим университетом имени Козьмы Минина подписала соглашение о сотрудничестве, которое позволит реализовать проекты по непрерывному образованию педагогов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в среду.

"Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерством образования, Институтом развития образования Кировской области и Нижегородским государственным педагогическим университетом имени Козьмы Минина. Важным направлением сотрудничества станет взаимодействие Центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. В Кировской области такой Центр будет создан в 2021 году на базе Института развития образования региона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Мининского университета отметили, что будет проводиться работа по прогнозированию кадровых потребностей системы образования, выявление и поддержка педагогически одаренной молодежи, постдипломное сопровождение выпускников педагогических специальностей, развитие инклюзивного образования, а также формирование механизмов развития функциональной грамотности обучающихся.

По словам министра образования Кировской области Ольги Рысевой, данное соглашение поможет повысить престиж педагогической профессии и ее социальное признание. Как рассказала министр ТАСС, ежегодно диагностику профессиональных компетенций в центре будут проходить 5% педагогических работников региона (всего в области более 22,4 тыс. педагогов). В центре будут работать тьюторы, методисты, педагоги по повышению профессионального мастерства. На закупку оборудования и мебели для оснащения Центра из федерального бюджета региону выделено 11 млн рублей.

Кроме того, и. о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков отметил, что единственный действенный инструмент достижения ключевых задач национального проекта "Образование" - это повышение качества педагогических кадров.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". В 2021 году к их числу добавится еще один федеральный проект - о патриотическом воспитании граждан.