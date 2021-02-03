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Пандемия COVID-19

Первый случай летального исхода от коронавируса зафиксировали в Ненецком АО

Мужчине с тяжелыми сопутствующими хроническими заболеваниями умер в возрасте 64 лет

ТАСС, 3 февраля. Первый случай летального исхода от новой коронавирусной инфекции в среду зафиксирован в Ненецком автономном округе (НАО), говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

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"В Ненецком округе зафиксирован первый случай летального исхода от коронавируса. Пациент в возрасте 64 лет имел тяжелые сопутствующие хронические заболевания. Он длительное время проходил лечение в Ненецкой окружной больнице, но, несмотря на проводимую интенсивную терапию, мужчина скончался", - говорится в сообщении.

С начала пандемии в Ненецком автономном округе зарегистрировано 929 случаев заболевания, за последние сутки - три случая. На сегодняшний день на лечении и под наблюдением с диагнозом COVID-19 находится 71 пациент.

Теги
РоссияНенецкий автономный округПандемия COVID-19
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