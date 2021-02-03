Суд в Петербурге впервые назначил обязательные работы участнику несогласованных акций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга назначил 50 часов обязательных работ Максиму Горюнову, которого задержали в ходе несогласованной акции на Пионерской площади 31 января, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Колпинский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Максима Горюнова по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"). Ему назначено наказание в виде 50 часов обязательных работ", - говорится в сообщении.

Вину Горюнов на суде не признал и сообщил, что просто находился на Пионерской площади, где проходила акция, но участия в ней не принимал.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе судов города, суд впервые назначил такое наказание участнику несогласованных акций, которые прошли в январе. Ранее суды города за подобные нарушения назначали штрафы на сумму до 20 тыс. рублей и административные аресты на срок до 15 суток. Названная статья предусматривает наказание в виде обязательных работ сроком до 100 часов.

В Петербурге несогласованные акции прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля. В ходе них, как сообщали корреспонденты ТАСС с места событий, были задержаны десятки человек. Власти города и правоохранительные органы неоднократно предупреждали об ответственности за участие и организацию таких акций. После них было также возбуждено несколько уголовных дел.