Светооператор, поставивший протестный лозунг в зале Чайковского, уволился сам

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Руководство Московской государственной академической филармонии приняло решение временно отстранить от доступа к пульту управления светооператора, который вывел протестный лозунг на стену Концертного зала им. Чайковского 31 января. Решение об увольнении сотрудник принял сам, сообщили в среду ТАСС в филармонии.

Пользователи соцсетей 31 января поделились снимком из зала им. Чайковского, на котором видна световая проекция с информацией о возможностях покупки билетов на площадки филармонии и политическим лозунгом.

"Разумеется, светооператор Станислав Семенюк, спроецировавший политический лозунг на сцену нашего зала, нарушил нормы служебной этики и должностные инструкции. В любой организации, где коллеги с уважением относятся друг к другу, подобный поступок не может не вызвать реакции. Было принято решение временно отстранить Станислава от доступа к пульту управления, сохранив за ним остальные должностные обязанности и заработную плату, - сказали в филармонии. - Сегодня из сообщений СМИ мы узнали, что Станислав решил уволиться из филармонии, и затем получили его заявление".

Коллеги выразили сожаление, "что инцидент закончился именно так". "Мы не ставим под сомнение профессиональные качества Станислава и надеемся, что он не останется без работы", - подчеркнули они.

При этом в филармонии напомнили, что это - "организация, объединяющая множество музыкантов и еще большее количество слушателей".

"Среди них, как и в российском обществе в целом, есть люди разных взглядов и убеждений. В наши залы они приходят потому, что в их жизни важна музыка. Многие из них считают, что музыка способна сделать общество гармоничнее. Мы убеждены, что если такая гармонизация возможна, то не за счет лозунгов, а благодаря воздействию самого музыкального искусства", - заметили в организации. - Приглашая в один концертный зал людей разных убеждений, мы не имеем права и желания навязывать им те или иные политические взгляды, потому что относимся с уважением к личной позиции каждого".

Агентство ТАСС запросило комментарий Министерства культуры РФ, которому подведомственно учреждение.