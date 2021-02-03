В Словении планируют выпустить вакцину от коронавируса в форме спрея для носа

ЛЮБЛЯНА, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты Национального института химии Словении планируют использовать собственную вакцину от коронавируса для создания назального спрея со схожим эффектом. Об этом в среду сообщило Словенское агентство печати.

"Это технология интересна с научной и технической точек зрения, вероятно, она будет использоваться также для других вирусов и вакцин. Таким образом, мы готовимся к потенциальным будущим пандемиям", - цитирует агентство представителя института Романа Ерала. По его словам, специалисты института сосредоточились на разработке спрея для носа, который "обладал бы схожим с вакциной эффектом и был бы приемлемым для людей, опасающихся прививок".

Команда ученых, которую возглавляет Ерала, уже разработала вакцину на основе плазмидной ДНК, которая содержит код вирусных белков и запускает производство вирусных белков в клетках человека, в результате чего появляются антитела и защитные Т-клетки. Образцы препарата успешно прошли испытания на мышах и грызунах, но словенским биологам не удалось найти средства для проведения клинических испытаний с участием людей.