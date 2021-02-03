В Архангельске сообщили о создании технико-внедренческой особой экономической зоны

АРХАНГЕЛЬСК, 3 февраля. /ТАСС/. Особую экономическую зону для внедрения новых технологий планируется создать в Архангельске. Как говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы администрации Архангельской области, глава региона Александр Цыбульский считает, что это привлечет в область дополнительные инвестиции.

"Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе заседания попечительского совета САФУ (Северного Арктического федерального университета) имени М. В. Ломоносова предложил на базе будущего Арктического научно-технологического IT-парка Digital Arctic создать особую экономическую зону - технико-внедренческую. Глава региона пояснил, что это привлечет дополнительные инвестиции и даст рабочие места выпускникам вуза", - говорится в сообщении.

Проект по созданию Арктического научно-технологического IT-парка Digital Arctic разработан в рамках программы развития университета до 2035 года. "Эта зона станет дополнением проекта и добавит ему синергетический эффект. Я считаю, что развитие САФУ в этой части не менее важно, чем создание НОЦ (научно-образовательный центр). По организации государственного управления и получению методологической поддержки уже сейчас предлагаю начать взаимодействие с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Мы реализуем большое количество проектов в области информационных технологий, и было бы неплохо, если бы мы могли это делать на платформе Digital Arctic, - приводит пресс-служба слова Цыбульского.

На базе САФУ предполагается создание научно-образовательного и инновационно-технологического комплекса. Его основными задачи станут обеспечение подготовки квалифицированных кадров для цифровой экономики, развитие передовой IТ-экосистемы в Арктике, сетевое взаимодействие с лидерами IT-индустрии, а также цифровая трансформация основных процессов университета. Ректор САФУ Елена Кудряшова сообщила, что в настоящий момент университетом ведется работа по подготовке помещений для размещения в нем IT-парка.

Реализация первого этапа проекта пройдет в период с 2021-го по 2024 год. Общий объем финансового обеспечения первого этапа составит 1,3 млрд рублей, из которых 1,1 млрд рублей - средства федерального бюджета, 214,3 млн рублей - внебюджетные средства.