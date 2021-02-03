Ульяновские заведения общепита с 5 февраля смогут работать ночью при заполняемости на 50%

УЛЬЯНОВСК, 3 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в среду подписал изменения в указ о введении режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса, согласно которым заведения общепита смогут работать в ночное время при условии заполняемости на 50%. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Новые изменения в указ отменяют ограничения на работу объектов общественного питания. Это будет возможным при условии соблюдения заполняемости объектов общественного питания до 50% вместительности с 23 часов до 7 часов следующего дня", - отмечается в сообщении.

Указ вступает в силу с 5 февраля. Согласно документу, разрешено увеличить число зрителей и участников спортивных, концертных и других зрелищных мероприятий с 50% до 70%, в зависимости от вместимости соответствующего объекта. По данным правительства, это позволит проводить спортивные мероприятия всероссийского и регионального уровней на 23 объектах в Ульяновской области.

Изменения в указ разрешают работу организаций отдыха детей и их оздоровления в очной форме. При этом учреждения будут обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, утвержденные Роспотребнадзором. С 25 января в регионе была возобновлена работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров с ограничениями по площади места оказания услуг из расчета 4 кв. метра на одного человека, но не более восьми детей одновременно. С 5 февраля такие помещения можно будет заполнять до 50% от общей вместимости.

В регионе продолжает действовать до существенного улучшения эпидемиологической ситуации перчаточно-масочный режим. Кроме того, жителям рекомендовано воздержаться от посещения мест массового пребывания. Проведение мероприятий, связанных с организацией всероссийских, межрегиональных и региональных спортивных соревнований, концертов, возможно только после рассмотрения соответствующего обращения и его согласования оперативным штабом.

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области подтверждено 44 485 случаев коронавируса, выздоровели 42 115 человек. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе умерли 637 пациентов с подтвержденной инфекцией.