Финал всероссийской туристской премии "Маршрут года" стартовал в Саранске

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Более 200 проектов от регионов России поборются за звание лучших туристских маршрутов в 28 номинациях в финале VII Всероссийской туристской премии "Маршрут года", стартовавшем 3 февраля в Саранске. Об этом в среду сообщила директор туристско-информационного центра Мордовии Екатерина Гавина.

Для участия в конкурсе в 2020 году было заявлено 442 проекта от 62 регионов. В финале премии, который проходит в отеле Radisson Hotel & Congress Center Saransk, представлено 202 проекта из 46 регионов страны.

"Сегодня состоялось открытие финала премии "Маршрут года". Все [участники] защитили свои проекты. Церемония награждения пройдет завтра", - сказала Гавина в беседе с корреспондентом ТАСС.

По ее словам, среди претендентов на победу - 12 проектов от Мордовии. "Это туристическая карта Саранска, карта республики, военно-патриотический маршрут, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, гастрономические, этнографические маршруты. Много проектов представил Темниковский район, например, проект "Заповедная Мордовия", - сказала собеседница агентства.

Как отмечал врио главы Мордовии Артем Здунов, у Мордовии большой туристский потенциал. В частности, власти планируют развивать паломническо-туристический кластер "Саранск - Темников - Санаксарь". По словам главы Темниковского района Сергея Кизима, в туркластер войдут Саранск, старейший в республике город Темников, Санаксарский монастырь, где похоронен адмирал Федор Ушаков, проживавший в последние годы в своей усадьбе в селе Алексеевка недалеко от монастыря. В районе туристы могут посетить русский, мордовский и татарский этнодома, побывать в Мордовском заповеднике им. П. Г. Смидовича.

Всероссийская туристская премия "Маршрут года" учреждена в 2014 году по инициативе председателя правления Фонда развития общественных связей Region PR Геннадия Шаталова, проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму в партнерстве с Российским союзом туриндустрии, международной туристической выставкой "Интурмаркет", Национальной ассоциацией информационно-туристских организаций, туркомпанией "TUI Россия и СНГ", электронной газетой RATA-news.