Италия обращалась к европейскому регулятору за ускорением оценки российской вакцины

РИМ, 4 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил, что страна обращалась к Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) за ускорением оценки российской вакцины. Его слова приводит в среду агентство ANSA .

"Мы не должны опасаться вакцин из разных стран, важно, чтобы они получили одобрение EMA. Мы обращались к ЕС с просьбой ускорить научную оценку и российской вакцины, и вакцин из других стран", - сказал Сперанца.

Ранее главы нескольких итальянских регионов обращались к Минздраву с просьбой рассмотреть возможность закупки российской вакцины "Спутник V" на фоне нехватки поставок от компаний, с которыми уже заключены контракты.

Авторитетный журнал The Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди привитых добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% привитых добровольцев.

Данная оценка была положительно принята в Италии. Кроме того, представители итальянского экспертного сообщества одобрительно высказывались о российском препарате. Однако его возможное использование в Италии требует обязательного одобрения EMA. Самостоятельно зарегистрировать вакцину в одностороннем порядке Итальянское агентство по лекарствам может только в особых случаях экстренной ситуации. По словам его представителей, пока о такой ситуации речь не идет. При этом Италия жалуется на нехватку заказанных доз вакцин для сохранения запланированных темпов вакцинации.

Согласно последним оценкам, с началом поставок третьей одобренной в ЕС вакцины - компании AstraZeneca - в Италии должны привить к апрелю 14 млн человек.