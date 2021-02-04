Греческий судовладелец объявил, что пожертвует на оборону страны €23 млн

АФИНЫ, 4 февраля. /ТАСС/. 97-летний греческий ветеран Второй мировой войны, судовладелец, успешный бизнесмен и филантроп Яковос Цунис объявил, что выделяет €23 млн на оборону Греции и приобретает для спецназа 60 новых десантных кораблей. Об этом сообщила в среду вечером газета Eleftheros Typos.

По ее информации, Цунис заявил, что жертвует практически все свое состояние вооруженным силам Греции и "хочет уйти из жизни так, как он прибыл, а именно без всего, практически босиком".

За огромное пожертвование греческого ветерана и филантропа горячо поблагодарили первый заместитель министра иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис и члены парламента Греции. Варвициотис подчеркнул, что государство должно отдать судовладельцу максимальные почести в знак уважения к его историческому жесту, охарактеризовав Цуниса как "преданного и последовательного благотворителя греческих вооруженных сил на протяжении всей его жизни".

В свою очередь парламентский представитель правящей партии "Новая демократия" Христос Букорос заявил о "великом поступке ветерана Второй мировой войны, который был самым молодым добровольцем, ушедшим на фронт". "Его решение пожертвовать все свое состояние, причем при жизни, вооруженным силам поражает и вселяет оптимизм в то время, когда в Средиземном море существует напряженная обстановка", - сказал Букорос. Член парламента от оппозиционной партии MEPA25 Фотини Бакадима также назвала шаг, сделанный ветераном, очень волнующим, и выразила надежду на то, что Яковос Цунис станет примером для подражания.

Цунис почитается в стране как национальный благотворитель. Он родился в портовом городе Патры и является потомком участников войны 1821-1829 годов - за независимость от 400-летнего ига Османской империи. Сам он в возрасте 16 лет воевал на греко-албанском фронте против вторгшихся в Грецию в 1940 году итальянских войск Муссолини. После войны Цунис начал работать таможенником в портовом городе Пирей, а в 1966 году занялся судоходством, приобретя в общей сложности 13 торговых судов, которые принесли ему большое состояние. Он продолжал заниматься судовладельческим бизнесом, проводя и большую благотворительную работу. Цунис основал собственный музей "Яковос Цунис" в городе Эгион, а также музей, расположенный рядом с его постоянной резиденцией в афинском районе Папагу.

За его общий вклад в развитие вооруженных сил ветерану в 2020 году было присвоено звание почетного генерал-майора. В прошлом году начальник Генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос вручил Цунису шпагу в знак признания его выдающихся заслуг перед вооруженными силами страны.