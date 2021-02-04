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В Росимуществе уточнили, какой хурул передали муниципалитету Калмыкии

В собственность Алцынхутинского сельского муниципального образования передали буддийский храм "Хурул"

ЭЛИСТА, 4 февраля. /ТАСС/. Территориальное управление Росимущества в Республике Калмыкия передало в собственность Алцынхутинского сельского муниципального образования буддийский храм "Хурул", сообщила в среду пресс-служба управления.

Ранее сообщалось, что в собственность сельского муниципалитета Росимуществом передали центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" - крупнейший буддийский храм Республики Калмыкия и один из крупнейших в Европе.

"В связи с ранее размещенной некорректной информацией пресс-служба Федерального агентства по управлению государственным имуществом уточняет сведения, касающиеся передачи буддийского храма в собственность муниципалитета Республики Калмыкия. Сообщаем, что территориальное управление Росимущества в Калмыкии передало в муниципальную собственность Алцынхутинского сельского муниципального образования буддийский храм "Хурул" общей площадью 111,6 кв. м и ротонду "Белый старец" общей площадью 12,93 кв. м", - говорится в сообщении.

Переданные объекты расположены в поселке Алцынхута Кетченеровского района, уточнили в пресс-службе управления.

В пресс-службе центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" ТАСС сообщили, что здание хурула и земельный участок находятся в собственности централизованной религиозной организации Калмыцкий центральный буддийский монастырь "Геден Шеддуб Чой Корлинг". 

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