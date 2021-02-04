Bloomberg: целью атак хакеров на правительственные ведомства США были несекретные данные

ТАСС, 4 февраля. Получение доступа к несекретным данным было целью масштабной кибератаки, которой в конце прошлого года подверглись американские правительственные ведомства. Об этом в среду заявил исполняющий обязанности главы Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности США Брендон Уэль, чьи слова приводит агентство Bloomberg.

Как сообщил Уэль, хакеры были заинтересованы в получении "значимых, но не секретных" с точки зрения безопасности США данных, которые хранились на различных платформах компании Microsoft.

Представитель Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре также заявил, что данная хакерская атака могла быть "долгосрочной операцией по сбору разведданных", которые "в основном хранятся онлайн в программной среде [сервисов] Microsoft Office 365".

Хакерские атаки в США

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds. Среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.

В опубликованном в декабре совместном заявлении аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре сообщили, что они зафиксировали серьезную атаку на компьютерные сети федерального правительства.

Занимавший тогда должность госсекретаря США Майкл Помпео изложил версию, согласно которой к атаке якобы причастна Россия. Между тем тогдашний президент США Дональд Трамп подчеркнул, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".