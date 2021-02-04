Вокруг главы оргкомитета Игр в Токио разгорается скандал из-за сексистских высказываний

ТОКИО, 4 февраля. /ТАСС/. Глава организационного комитета "Токио-2020" и бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори оказался в центре скандала после того, как допустил сексистские высказывания в ходе последнего заседания оргкомитета. Об этом в четверг сообщает японское общественное телевидение.

Общественный резонанс и критику в социальных сетях вызвало заявление Мори о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания проходят гораздо дольше, поскольку женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать. В частности, Мори обратил внимание на Японскую федерацию регби, которую он возглавлял на протяжении долгого времени. По словам бывшего главы правительства, заседания федерации стали идти в два раза дольше именно из-за возросшего числа женщин в ее составе.

По данным японского общественного телевидения, непосредственно на заседании оргкомитета "Токио-2020" никто из почти 50 участников никак не прокомментировал высказывания Мори и не попытался ему возразить. В то же время в социальных сетях поднялась волна негодования и были озвучены призывы к Мори уйти в отставку из-за сексистских высказываний. Примечательно, что темой заседания оргкомитета была готовящаяся реформа его устава, которая должна увеличить число женщин в составе комитета до 40%.