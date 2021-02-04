Во Владивостоке 7-8 мая пройдут всероссийские соревнования по подводной робототехнике

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по подводной робототехнике для школьников и студентов пройдут во Владивостоке в мае по проекту Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) "Инженерные конкурсы и соревнования по морской робототехнике". Участникам предстоит разработать роботов, способных очищать воду от пластикового мусора и спасать коралловые рифы, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

Результаты всероссийских и окружных этапов состязаний будут учитываться в цифровом конкурсе "Талант 20.35" Кружкового движения, победители и призеры которого получат до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в российские вузы.

"Открылась регистрация школьников и студентов на всероссийские и окружные соревнования по подводной робототехнике. Серия окружных соревнований пройдет с 29 марта по 25 апреля в Тюмени, Севастополе, Астрахани, Москве и Новосибирске. Победители смогут выступить на Всероссийских соревнованиях по подводной робототехнике во Владивостоке 7-8 мая. Участникам предстоит в командах заранее разработать собственных подводных роботов и на состязаниях в бассейне выполнить специальные задачи, посвященные актуальным проблемам Мирового океана", - сообщили в пресс-службе.

Каждой команде предстоит создать телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, который может использоваться для очистки воды, спасения кораллов, обслуживания речного хозяйства. Состязания направлены на подготовку нового поколения технологических лидеров в интересах рынка морских интеллектуальных систем Маринет НТИ. Они пройдут в возрастных категориях: Scout - школьники 1-4 классов, Navigator - школьники 5-8 классов, Ranger - школьники 9-11 классов, Explorer - студенты. Победители категории Ranger смогут представить Россию на международных соревнованиях по подводной робототехнике в США в июне 2021 года.

В рамках конкурса во Владивостоке состоится региональный этап олимпиады Innopolis Open в категории "Интеллектуальные АНПА" (автономные необитаемые подводные аппараты). Победители представят Приморский край в финале олимпиады в Университете "Иннополис" в июне.

Проект инженерных конкурсов направлен на подготовку кадров в сфере подводной робототехники, интеграцию в образовательный процесс комплексной системы подготовки школьников и студентов к технологическим состязаниям. Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Задача - формирование поколения предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. По нацпроекту "Наука" Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в приоритетных научно-технологических сферах.