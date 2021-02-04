Олег Тиньков сообщил о регистрации документов фонда помощи больным раком крови

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Тиньков сообщил о начале процесса регистрации документов фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы больных раком крови и развития института донорства. На это уже выделено $200 млн, написал в четверг Тиньков в своем Instagram.

"Документы в регистрации. Надеюсь, что наш Фонд семьи Тиньковых будет зарегистрирован скоро, и мы начнем помогать всем заинтересованным сторонам построить настоящий и большой регистр костного мозга в России, как это существует во многих странах! Для этого наша семья выделила $200 млн, и, пока мы не покажем эффективность, мы не будем заниматься дополнительным фандрайзингом. Президент фонда - моя супруга Рина", - сообщил бизнесмен.

Тиньков отметил, что задачей фонда является то, чтобы в России пациенты с раком крови не были вынуждены искать доноров по всему миру и умирать, не найдя их или средств на это.

"Наш собственный генотип совпадает для наших соотечественников с большей долей вероятности и стоит в 10 раз дешевле! Будем пробовать! Лиха беда начало. Хотим помогать и спасать жизни, такая цель", - добавил Тиньков.

Ранее Олег Тиньков сообщил о полной ремиссии по итогам обследования костного мозга, до этого у него была диагностирована острая форма лейкемии.