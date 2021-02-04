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Пандемия COVID-19

В Индии заявили, что вакцина "Спутник V" будет доступна в стране в марте-апреле

Компания Dr. Reddy's Laboratories проводит в Индии совместно с РФПИ заключительную фазу клинических испытаний этого препарата

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" начнет использоваться в Индии в марте или апреле текущего года. Об этом сообщил журналистам представитель руководства индийской фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories Дипак Сапра.

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"Я полагаю, что вакцина должна быть доступна в Индии с марта-апреля", - приводит в четверг слова Сапры телеканал NDTV.

Компания Dr. Reddy's Laboratories проводит в Индии совместно с Российским фондом прямых инвестиций третью, заключительную фазу клинических испытаний этого препарата. По словам Сапры, результаты испытаний "Спутника" на 20 тыс. человек показывают, что препарат эффективен у разных возрастных групп. Для возрастной группы 60 и более лет вакцина показала эффективность в 91,8%, что доказывает ее стабильность, отметил представитель компании.

Стоимость вакцины для Индии еще не определена, но компания будет добиваться того, чтобы она была доступной. "Мы тесно сотрудничаем с правительством и нашими партнерами в частном секторе. Доступность и невысокая цена будут нашей мантрой ", - указал Сапра.

Вторая фаза испытаний российского препарата в Индии завершилась в декабре. По словам Сапры, данные испытаний этой фазы показали "превосходную безопасность и иммуногенность" препарата. Испытания третьей фазы, которые в настоящее время продолжаются, будут завершены в феврале, после чего компания обратится к национальному регулятору лекарственных средств за разрешением на использование. Сапра также добавил, что вакцина "Спутник V" будет доступна в жидком и в порошковом виде.

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ИндияРоссияПандемия COVID-19
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