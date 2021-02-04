В Амурской области из-за 50-градусных морозов умирают птицы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Специалисты заказника "Воскресеновский" в Амурской области отмечают гибель птиц от сильных морозов, сообщается в четверг в Instagram регионального управления по охране животного мира.

"От холода в Приамурье замерзают пернатые. Для госинспекторов и охотоведов это печально, но неудивительно. В северных и центральных районах области всю неделю температура воздуха опускается ниже минус 50 градусов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что случаев, когда птицы замерзают на лету, в регионе давно не было. Для сохранения птиц специалист подкармливают их, поскольку сытые животные легче переносят морозы.