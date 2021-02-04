Лауреат Нобелевской премии прокомментировал данные об эффективности "Спутника V"

СИДНЕЙ, 4 февраля. /ТАСС/. Эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" выглядит очень обнадеживающей, а изменение препарата в случае мутации вируса не доставит его производителям сложностей. Такое мнение выразил корреспонденту ТАСС в четверг лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, австралийский вирусолог Питер Доэрти.

"Эффективность [вакцины "Спутник V"] - более чем 90% - выглядит великолепно, и к тому же Россия имеет долгую историю разработки хороших вакцин. Стратегия использования двух аденовирусных векторов имеет смысл, и она, как я понимаю, использована в "Спутнике". Конечно, если вирус значительно изменится в результате мутации, - похоже, что сейчас он находится в процессе трансформации, - [создателям вакцины] придется немного "подправить" препарат, но это не будет сложным", - сказал Доэрти.

Вирусолог также отметил, что стратегия использования двух аденовирусных векторов была использована и при создании вакцин фармакологическими компаниями Janssen и AstraZeneca.

Питер Чарльз Доэрти - австралийский ученый, вирусолог и иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1996 года за открытия в области иммунной системы человека, в частности ее способности выявлять клетки, пораженные вирусом.