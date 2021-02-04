Власти Колумбии ведут переговоры о возможной покупке вакцины "Спутник V"

БОГОТА, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство Колумбии ведет переговоры с производителями российской вакцины от коронавируса "Спутник V" о возможной покупке. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения и социальной защиты южноамериканской страны Фернандо Руис.

"Мы продолжаем переговоры с производителями "Спутника V", и существует возможность приобретения этой вакцины", - заявил Руис, выступление которого транслировалось в Twitter администрации президента Колумбии.

Министр добавил, что три недели назад Богота подписала соглашение о конфиденциальности с российской стороной.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 2 125 622, количество летальных исходов - 54 877. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в стране 6 марта прошлого года. 17 марта президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его не раз продлевали. С 1 сентября в стране введен режим выборочной изоляции.