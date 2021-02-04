В Первомайском районе Владивостока началась модернизация электросетей

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Энергетики начали строительство высоковольтной кабельной линии в Первомайском районе Владивостока, где после ледяного дождя в ноябре 2020 года электроснабжение было нарушено в течение семи дней. Линия должна сделать систему электроснабжения района более надежной, сообщается в четверг на сайте правительства Приморского края.

"Приморские электрические сети во Владивостоке приступили к строительству высоковольтной кабельной линии. Она позволит повысить надежность электроснабжения жителей Первомайского района", - говорится в сообщении.

Протяженность линии составит почти 3,5 км. Часть работ специалисты будут проводить по ночам, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и жителей района.

По словам руководителя агентства энергетики и газоснабжения Приморского края Андрея Леонтьева, линия необходима для обеспечения резервного электроснабжения потребителей и в случае аварийных отключений позволит выполнять перевод нагрузок на другие центры питания.

Решение о строительстве линии было принято во время устранения последствия ледяного дождя. В ночь на 19 ноября в Приморском крае начался дождь, перешедший в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев, столбов. Электроснабжение в Первомайском районе Владивостока, где живут около 60 тыс. человек, было восстановлено 25 ноября.