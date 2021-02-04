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Облачная погода, гололедица и до семи градусов мороза ожидаются в Москве в четверг

Ночью температура воздуха опустится до 12-14 градусов мороза

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с небольшим снегом и гололедица ожидаются в четверг в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от одного до трех градуса мороза, вечером похолодает до минус семи градусов, а в ночные часы температура составит 12-14 градусов ниже нуля.

В Подмосковье днем будет от нуля до пяти градусов мороза, вечером похолодает до минус девяти градусов, ночью температура может опуститься до минус 17 градусов.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Московском регионе до 13:00 мск пятницы.

Скорость западного и северо-западного ветра может достигать 10 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 738 мм ртутного столба.

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