Энергетики полностью восстановили электроснабжение в двух районах Якутии

ЯКУТСК, 4 февраля. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах Якутии, сообщает в четверг пресс-служба "Россети ФСК ЕЭС".

"Энергетики филиала "Россети ФСК ЕЭС" - "МЭС Востока" полностью восстановили электроснабжение 12 900 человек в Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах Республики Саха (Якутия)", - говорится в распространенном сообщении.

3 февраля в 22:41 (16:41 мск) произошло локальное повреждение оборудования на подстанции 220 кВ "Майя", связанное с работой отходящих воздушных линий 110 кВ.

В 01:32 (19:32 мск 3 февраля) было восстановлено электроснабжение 60% ранее отключенных потребителей. "В подразделении компании - "Амурское ПМЭС" - работает штаб для рассмотрения причин инцидента и координации аварийно-восстановительных работ", - добавили в пресс-службе.