В охотнадзоре назвали причину выхода тигров к селам в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Причинами возникновения конфликтных ситуаций между крупными хищниками, в том числе амурским тиграми, и человеком в Приморском крае чаще всего становится бесконтрольный выпас скота и свободное передвижение собак. Об этом в четверг сообщил на пресс-конференции во Владивостоке замминистра лесного хозяйства, начальник управления охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый.

"В прошлом году у нас было 159 конфликтных ситуаций, около 60 ситуаций с тиграми. Были изъяты из природной среды три амурских тигра. Основные причины, почему возникают конфликтные ситуации: в первую очередь, это несоблюдение гражданами правил выпаса домашних животных. Как правило, они выпасают скот без пастуха либо в незагороженных местах", - сказал Суровый.

Другими причинами он назвал то, что граждане в населенных пунктах не привязывают своих собак, которые и привлекают тигров, медведей, а также обустройство свалок рядом с жильем.

Численность амурских тигров в Приморском крае в последние годы стабильно растет, все чаще тигры выходят в населенные пункты, охотятся на собак и скот. На Дальнем Востоке создана система разрешения конфликтов, в рамках которой проблемное животное отлавливают, проверяют его состояние и либо выпускают в безопасном месте, либо оставляют в неволе. Скот, который съел тигр, возмещается пострадавшему гражданину.

Самый крупный вид тигров - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. В 2013 году по инициативе президента Владимира Путина был создан центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа теперь живут 550-580 особей тигра - это 95% мировой популяции зверя.