Клуб молодых предпринимателей Москвы объединил уже более 8 тыс. человек

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Более 8 тыс. человек присоединились к столичному клубу молодежного предпринимательства Business Update, сообщает в четверг официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Участниками проекта стали уже 8,2 тыс. начинающих предпринимателей. Некоторые из них благодаря индивидуальной работе и поддержке наставников смогли в разы увеличить доходность своих стартапов. На первых порах экспертов в клубе было всего около 30, а теперь добиться успеха молодежи помогают более 100 опытных бизнесменов", - отметила вице-мэр Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

Площадка для обучения молодых предпринимателей появилась летом 2020 года. В образовательной программе предусмотрено четыре ступени: выбор направления и оформление бизнес-идеи по адаптированной для стартапов методике, запуск проекта с апробацией бизнес-модели и выходом на первую прибыль, акселерация роста и профессиональное развитие. Молодые предприниматели осваивают навыки ведения бизнеса с помощью видеолекций и специализированной литературы. Больше всего просмотров в прошлом году набрали вебинары об онлайн-ретейле и о маркетплейсах, юридических аспектах работы предпринимателя и командообразовании.

В рамках Business Update проходят встречи с опытными бизнесменами и представителями столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. На них можно задать вопросы по поддержке бизнеса в Москве, получить обратную связь и предложить идеи по развитию клуба.

"Дополнительные возможности членам клуба дает участие в питч-сессиях: на них начинающие предприниматели могут отточить навыки презентации и получить обратную связь от экспертов, прежде чем выступать перед настоящими инвесторами", - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

В 2021 году, по данным портала, Business Update продолжит помогать участникам в развитии творческого и предпринимательского потенциала и в запуске проектов. Члены клуба, прошедшие все этапы образовательной программы, получат гарантированную поддержку в выводе своего проекта на рынок и возможность стажировки на ведущих российских предприятиях.