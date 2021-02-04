Социальные работники, привитые от COVID-19, помогают заболевшим москвичам на дому

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Помощь жителям Москвы, проходящим лечение от коронавирусной инфекции на дому, начали оказывать социальные работники, привившиеся от COVID-19. До этого горожанам помогали переболевшие инфекцией сотрудники и волонтеры, имеющие антитела к вирусу. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Вакцинация от COVID-19 является одним из главных способов защитить себя и окружающих от инфекции. Соцработники одними из первых начали вакцинироваться, и теперь они могут оказывать помощь горожанам, болеющим коронавирусом на дому. Они доставляют им еду, лекарства и товары первой необходимости, не подвергая риску заболеть ни себя, ни окружающих", - сказала Ракова.

По ее словам, социальные работники, как и раньше, продолжают соблюдать все необходимые меры безопасности. Выполнение любых заявок, поступающих на горячую линию, проходит бесконтактно. Соцработники оставляют заказ на ручке входной двери или возле нее, после чего звонят в дверь и отходят не менее, чем на 1,5-2 м.

Жители Москвы, болеющие коронавирусом в легкой форме и проходящие лечение на дому, а также граждане старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, соблюдающие домашний режим, могут обратиться на горячую линию комплекса социального развития по телефону 8(495)870-45-09. Социальные работники помогут с доставкой еды, лекарств и товаров первой необходимости. Каждая заявка рассматривается в индивидуальном порядке.

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря 2020 года. Запись на нее организована в электронном виде, это можно сделать на портале mos.ru. Власти столицы планируют в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос преференций для привившихся от коронавируса.

В столице сейчас работают 100 пунктов вакцинации в городских поликлиниках, привиться можно в нескольких частных клиниках.