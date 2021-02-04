Роскачество обнаружило пестициды в бананах, выращенных в Эквадоре

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Роскачество проверило органические продукты, выращенные за рубежом и поставляемые в Россию, на соответствие требованиям к органике и нашло нарушения в эквадорских бананах марки Prima Donna. Об этом говорится в сообщении организации.

Эксперты исследовали 30 товаров 22 торговых марок из 10 стран, промаркированных знаком сертификации органической продукции Евросоюза. Уточняется, что среди продуктов были бананы, детское питание, макаронные изделия, рис, хлебцы, хлопья, консервированные томаты и кукуруза, чай, крекеры, сушки, мука, имбирь и корица. Специалисты исследовали их на наличие самых распространенных пестицидов и ГМО.

"Признаки нарушений органического способа производства обнаружены в бананах марки Prima Donna, выращенных в Эквадоре, - в них выявлен пестицид хлорпирифос (в концентрации 0,029 мг на килограмм). Отметим, что продукция была промаркирована как "100% organic bananas", - говорится в сообщении.

Как пояснила руководитель департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева, слова которой приводятся в сообщении, хлорпирифос токсичен не только для насекомых, но и для человека. "Он может негативно воздействовать на репродуктивную систему, раздражать кожу и слизистые и по сравнению с другими инсектицидами дольше выводится из организма. В экспериментах на животных выявлено, что вещество может циркулировать в организме в течение пяти дней. Кроме того, оно имеет тенденцию к накоплению", - рассказала она.

Попасть в бананы хлорпирифос мог через прямую обработку плантации пестицидом, что, как отмечают в Роскачестве, запрещено при производстве органики, или из-за близкого соседства с неорганической плантацией, на которой могли применять этот пестицид.

В остальных продуктах нарушений не было обнаружено, также во всех товарах отсутствовали ГМО. Эксперты отметили, что исследование проходило только на содержание пестицидов и ГМО, поэтому в ведомстве не гарантируют отсутствие нарушений по части микробиологии и маркировки.