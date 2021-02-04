Магнолии в Сочи зацвели на месяц раньше срока из-за теплой погоды

СОЧИ, 4 февраля. /ТАСС/. Теплая зима, которой предшествовали сухая осень и жаркое лето, сказалась на календаре цветения магнолии в Сочи. Первые бутоны появились на декоративных растениях почти на месяц раньше срока, сообщили ТАСС в пресс-службе Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

"Весна на Черноморском побережье не всегда следует календарю. А если в течение мягкой южной зимы лишь несколько дней были холодными и снежными, а до этого целый год был сухой и очень жаркий, то все климатические изменения отражаются на развитии растений. Это хорошо заметно в парке "Южные культуры". Под теплым февральским солнцем, опережая график почти на месяц, уже распустились первые бутоны магнолии Суланжа и Кобус", - сказали в пресс-службе.

В минувшем году магнолии Суланжа распустились в начале марта, между тем, по календарю цветения этот вид обычно раскрывает бутоны в середине этого весеннего месяца, пояснили в пресс-службе заповедника.

Первой в начале года традиционно расцвела камелия японская, в парке произрастает более пяти сортов этого растения. Отличаются они, прежде всего, цветом бутонов: сейчас в "Южных культурах" можно увидеть деревья, украшенные карминно-красными, кипельно-белыми, розовыми, пестрыми, нежно-кремовыми и нежно-желтыми цветами, похожих на маленькие пионы. Украшена сейчас цветами и необычная трехцветная камелия, на одном растении распустились темно-розовые, пестрые и кремовые цветы.

"Откуда в парке появилось такое чудо природы - доподлинно неизвестно, в архивах парка не нашлось сведений о селекционной работе и сделанных этому дереву прививках. Скорее всего, такой феномен произошел от переопыления другими, растущими рядом растениями. Зато известно, что самой старой камелии, растущей в парке, по оценке проводивших ботаническую инвентаризацию специалистов, от 80 до 100 лет. Назвать точно возраст растений невозможно: камелия растет очень медленно", - добавили в пресс-службе заповедника.

О парке

Парк "Южные культуры" основал генерал Даниил Драчевский на землях своего имения "Случайное" в 1910-1911 годах на площади 11 га. С 1920 года он входил в состав совхоза "Случайное", в 1929 году совхоз и парк получили название "Южные культуры". Площадь парка, который распоряжением Министерства природных ресурсов и экологии РФ был передан под управление Кавказскому госзаповеднику, составляет около 20 га.

По планировочному типу парк относится к числу пейзажных. Его главное богатство - редкие растения. Здесь собрана одна из крупнейших в стране коллекций экзотов, привезенных со всего мира.