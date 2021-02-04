В Красноярском крае 5 февраля объявили траур по погибшим при пожаре на складе

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Траур объявлен в Красноярском крае в связи с гибелью четырех человек, в том числе трех пожарных, при пожаре на складе автозапчастей в краевом центре. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"Спасатели вели поиски людей в горящем здании. С одним из звеньев была утеряна связь, произошло обрушение кровли. Позднее стало известно, что трем пожарным и одному работнику склада спастись не удалось. Выражаем глубокие искренние соболезнования родным и близким, а также коллегам погибших. Память о мужестве, отваге, профессионализме красноярских спасателей, преданных своему служебному долгу, останется жить в наших сердцах. Губернатором принято решение объявить 5 февраля 2021 года днем траура на территории Красноярского края", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на улице Калинина в Красноярске поступила в среду в 10:39 (06:39 мск). Во время поиска людей на горящем складе пропало звено газодымозащитной службы из трех пожарных. Позднее их тела были найдены. Также при пожаре погиб работник склада.

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин пожара. На место ЧП направлена группа специалистов центрального аппарата во главе с замминистра Ильей Денисовым. Возбуждены два уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 2. ч. 219 УК РФ).