Глава оргкомитета Игр в Токио публично извинился за сексистские высказывания

ТОКИО, 4 февраля. /ТАСС/. Глава организационного комитета "Токио-2020" и бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори принес публичные извинения за допущенные им сексистские высказывания. Извинения Мори принес в четверг на экстренной пресс-конференции, созванной на фоне разгоревшегося скандала.

"Мои высказывания были крайне неуместными, я хотел бы забрать эти слова назад и принести глубочайшие извинения", - отметил Мори. В то же время глава оргкомитета, который также ранее занимал должность премьер-министра Японии, подчеркнул, что "не думает об отставке" в связи со сложившейся ситуацией. Он также поблагодарил всех женщин, которые ежедневно трудятся на благо развития олимпийского и спортивного движений в Японии и во всем мире.

Общественный резонанс и критику в социальных сетях вызвало заявление Мори о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания проходят гораздо дольше, поскольку женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать. В частности, Мори обратил внимание на Японскую федерацию регби, которую он возглавлял на протяжении долгого времени. По словам бывшего главы правительства, заседания федерации стали идти в два раза дольше именно из-за возросшего числа женщин в ее составе.

По данным японского общественного телевидения, на заседании оргкомитета "Токио-2020" никто почти из 50 участников никак не прокомментировал высказывания Мори и не попытался ему возразить. В то же время в социальных сетях поднялась волна негодования и были высказаны призывы к Мори уйти в отставку из-за сексистских высказываний. Темой заседания оргкомитета была готовящаяся реформа его устава, которая должна увеличить число женщин в составе комитета до 40%.