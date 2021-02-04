Движение поездов на фиолетовой ветке московского метро восстановлено после сбоя

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Специалисты восстановили движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена после сбоя. Все станции открыты на вход и выход, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Московское метро: Движение на участке "Планерная" - "Октябрьское поле" Таганско-Краснопресненской линии восстановлено. Все станции открыты для входа и выхода. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение поездов на фиолетовой ветке от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле" приостановлено из-за проверки инфраструктуры. По данным департамента, предварительная причина сбоя - несоблюдение подрядчиком [ООО "Элером"] правил проведения работ в тоннеле. Компания будет оштрафована и отстранена от работ до окончательного выяснения причин.