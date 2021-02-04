В России утвердили стандартный образец штамма коронавируса

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Стандартный образец штамма нового коронавируса SARS-CoV-2, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н. Ф. Гамалеи, утвержден Росстандартом и внесен в базу Государственной службы стандартных справочных данных. Это поможет обеспечивать высокое качество создаваемых тест-систем для определения коронавируса, сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава РФ.

"Появление стандарта не только позволит обеспечить неизменно высокое качество диагностики COVID-19 у пациентов, но и сделает более точными результаты исследований по определению эффективности существующих и поиску новых лекарственных препаратов для лечения COVID-19, а также работы по отслеживанию присутствия коронавируса SARS-CoV-2 в окружающей среде", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что отечественные производители реагентов для ПЦР-диагностики полностью покрывают потребности внутреннего рынка, а также экспортируют свою продукцию в страны Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока, в том числе тест-системы для выявления нового коронавируса. "Наличие эталона, которым является стандартный образец, является залогом качества и постоянства результатов диагностики с использованием разрабатываемых и производимых в России тест-систем для выявления коронавируса SARS-CoV-2. Поэтому было принято совместное решение испытать образец штамма коронавируса SARS-CoV-2 и в случае успешного прохождения испытаний зарегистрировать его как стандартный образец. Это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 по присутствию его РНК к "одному знаменателю", - сообщила руководитель лаборатории биоинформационных технологий Всероссийского научно-исследовательского института метрологической службы Росстандарта Елена Кулябина, чьи слова приводит пресс-служба Минздрава.

"Появление нового коронавируса SARS-CoV-2 определило острую потребность в разработке тестов для его выявления в окружающей среде и диагностики вызываемого им заболевания COVID-19. Российские специалисты сработали оперативно и качественно - в считанные недели после получения информации по геному коронавируса в нашей стране уже были тесты для выявления РНК этого вируса. Но вопросы еще большего повышения точности и достоверности их результатов, непосредственно связанные с эффективностью оказания дальнейшей медицинской помощи, а также конкурентоспособностью российских тест-систем, всегда остаются на повестке дня", - добавил руководитель референс-центра по коронавирусной инфекции НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин.