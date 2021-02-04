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Ректор ВШЭ заявил, что университет не должен становиться площадкой для политической борьбы

Ярослав Кузьминов также отметил, что ответственность за свои действия вне университета каждый студент, сотрудник, преподаватель ВШЭ должен нести самостоятельно

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вуз не должен становиться площадкой для политической борьбы. Студенты, сотрудники и преподаватели НИУ ВШЭ за стенами университета должны нести ответственность за свои действия самостоятельно, сообщается на сайте вуза в четверг со ссылкой на ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова.

"Мы много с вами говорили о том, что настоящий университет не должен становиться площадкой политической борьбы, и это ключевой залог академической свободы в наших стенах. Этот принцип касается университетов в России, в США, Италии, Германии, или Кореи - он универсален и наднационален", - отметил ректор.

По его словам, наблюдаются попытки расколоть ВШЭ. "Мы за науку и за образование. В этом состоит наш вклад в Россию. Мы для этого объединились в университет. Мы считаем, что университету по силам объединять людей с самыми разными политическими позициями - и не только объединять, но предлагать обществу и государству профессионально обоснованные, сделанные с холодной головой решения. Университет - это поле выращивания общественного консенсуса, но не зона агитации и "автоматической мобилизации", - добавил он.

Кузьминов добавил, что руководство вуза никогда не преследовало студентов и преподавателей по принципу их политических взглядов и убеждений, этого делать также не планируется. Однако ректор отметил, что использовать ресурсы университета для политической борьбы недопустимо. "Мы будем последовательно и жестко пресекать такого рода попытки", - подчеркнул он.

Ректор ВШЭ также заявил, что ответственность за свои действия вне университета каждый студент, сотрудник, преподаватель ВШЭ должен нести самостоятельно. Вуз не может и "не будет подстраиваться под расписание уличных протестов и ориентироваться на график тех или иных гражданских акций, тем более находящихся вне рамок существующего правового поля".

Вместе с тем, по словам ректора, из-за реализации такой политики ВШЭ столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Алексея Навального. Вуз получает угрозы и оскорбления в свой адрес, ультимативные требования, добавил Кузьминов. "Университет по-прежнему открыт. Мы готовы обсуждать все проблемы, но не на трибуне митинга, и не в жанре абстрактных публичных кампаний, ориентированных на поднятие градуса эмоционального настроя широкой общественности. Считаю исключительно важным именно сейчас сохранять университетские традиции содержательного, конструктивного и спокойного диалога", - отметил Кузьминов.

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РоссияКузьминов, Ярослав Иванович
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