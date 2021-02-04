Ректор ВШЭ заявил, что университет не должен становиться площадкой для политической борьбы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вуз не должен становиться площадкой для политической борьбы. Студенты, сотрудники и преподаватели НИУ ВШЭ за стенами университета должны нести ответственность за свои действия самостоятельно, сообщается на сайте вуза в четверг со ссылкой на ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова.

"Мы много с вами говорили о том, что настоящий университет не должен становиться площадкой политической борьбы, и это ключевой залог академической свободы в наших стенах. Этот принцип касается университетов в России, в США, Италии, Германии, или Кореи - он универсален и наднационален", - отметил ректор.

По его словам, наблюдаются попытки расколоть ВШЭ. "Мы за науку и за образование. В этом состоит наш вклад в Россию. Мы для этого объединились в университет. Мы считаем, что университету по силам объединять людей с самыми разными политическими позициями - и не только объединять, но предлагать обществу и государству профессионально обоснованные, сделанные с холодной головой решения. Университет - это поле выращивания общественного консенсуса, но не зона агитации и "автоматической мобилизации", - добавил он.

Кузьминов добавил, что руководство вуза никогда не преследовало студентов и преподавателей по принципу их политических взглядов и убеждений, этого делать также не планируется. Однако ректор отметил, что использовать ресурсы университета для политической борьбы недопустимо. "Мы будем последовательно и жестко пресекать такого рода попытки", - подчеркнул он.

Ректор ВШЭ также заявил, что ответственность за свои действия вне университета каждый студент, сотрудник, преподаватель ВШЭ должен нести самостоятельно. Вуз не может и "не будет подстраиваться под расписание уличных протестов и ориентироваться на график тех или иных гражданских акций, тем более находящихся вне рамок существующего правового поля".

Вместе с тем, по словам ректора, из-за реализации такой политики ВШЭ столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Алексея Навального. Вуз получает угрозы и оскорбления в свой адрес, ультимативные требования, добавил Кузьминов. "Университет по-прежнему открыт. Мы готовы обсуждать все проблемы, но не на трибуне митинга, и не в жанре абстрактных публичных кампаний, ориентированных на поднятие градуса эмоционального настроя широкой общественности. Считаю исключительно важным именно сейчас сохранять университетские традиции содержательного, конструктивного и спокойного диалога", - отметил Кузьминов.