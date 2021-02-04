Коэффициент распространения коронавируса в России опустился ниже 0,9

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг снизился с 0,92 до 0,89. В Москве этот показатель опустился до минимума за последние две недели и составил 0,71, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В двух из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент равен единице. Это Нижегородская и Архангельская области. В остальных показатель ниже этой отметки.

В Воронежской, Ростовской и Иркутской областях он составил 0,98, в Красноярском крае - 0,96, в Свердловской области - 0,93, в Подмосковье - 0,9, а в Санкт-Петербурге - 0,75.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.