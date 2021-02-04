Эксперт: США разместили киберподразделения в Черногории и на Украине

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. США стали размещать свои киберподразделения по всему миру, они уже внедрены на территориях Черногории, Северной Македонии, Украины. Об этом сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

"Под предлогом защиты выборов инфраструктурами союзников в настоящее время по всему миру разворачиваются американские киберподразделения. Согласно официальным данным военных ведомств, американские киберкоманды разместили своих специалистов на территории Черногории, Македонии, Украины", - сказал Мурашов.

Он отметил, что формулировка их заявлений позволяет предположить, что этот список не является полным.

Мурашов подчеркнул, что киберкоманды США открыто признают, что эти подразделения обладают силами и средствами для проведения компьютерных атак, которые успешно применяются на практике против любой информационной инфраструктуры, из которой, по их мнению, исходит угроза. Также на территории Великобритании развернута группа по борьбе с кибермошенничеством, созданная секретной службой США. "Среди декларированных задач - выявление, предотвращение и ликвидация последствий компьютерных атак <...> с целью ареста и осуждения совершающих их лиц", - сказал замглавы центра кибербезопасности РФ.