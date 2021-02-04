Эксперт: хакеры стали внедрять вредоносные программы в инфраструктуру медучреждений РФ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Хакеры впервые внедрили вредоносные программы в инфраструктуру медицинских учреждений России. Об этом сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

"Впервые отмечены случаи внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрующего пользовательские данные, в информационную инфраструктуру медицинских учреждений", - сказал Мурашов, выступая на XXIII Национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум-2021".

Он отметил, что обстановка в глобальном информационном пространстве остается напряженной, наибольшая доля атак по-прежнему нацелена на органы государственной власти и предприятия промышленности. По его словам, эти атаки направлены на внедрение вредоносного ПО в целях хищения сведений. "Кроме того, были отмечены случаи атак на ресурсы ЦИК, Общественной палаты и органов госвласти во время проведения общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ и единого дня голосования. НКЦКИ приняли меры для предотвращения последствий атак", - сказал он.

В марте прошлого года зарегистрирована атака на портал системы образования Алтайского края, добавил Мурашов. В апреле от Сбербанка поступила информация о двух крупномасштабных атаках. "В результате анализа данных НКЦКИ направил в адрес российских мобильных операторов, зарубежных компаний и центров реагирования на компьютерные инциденты более 250 уведомлений. Это позволило прекратить вредоносную деятельность в отношении российских информационных ресурсов. При этом во время пандемии не зафиксировано увеличение количество успешных кибератак", - подчеркнул он.

Майнеры криптовалюты

По словам Мурашова, хакеры с целью майнинга активно захватывают информационные ресурсы органов власти и объекты оборонной промышленности.

"С целью майнинга криптовалюты наиболее активно осуществлялся захват вычислительных ресурсов органов госвласти, объектов и предприятий оборонной промышленности, организаций здравоохранения и науки", - сказал Мурашов.