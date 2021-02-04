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В Анкаре почтили память посла России в Турции Андрея Карлова

Карлов был убит в 2016 году во время своего выступления на открытии фотовыставки в Анкаре

АНКАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Сотрудники российских загранучреждений в четверг почтили память посла России в Турции Андрея Карлова в день его рождения в Анкаре, передает корреспондент ТАСС.

К памятнику Карлову, установленному на территории посольства, возложили цветы.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - ликвидирован. В МИД России произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно дипломату присвоили звание Героя России.

Слушания по делу об убийстве Андрея Карлова продолжаются во втором суде Анкары по особо тяжким преступлениям.

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