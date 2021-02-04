Эксперт: во время пандемии в России выросло число кибератак и фишинговых рассылок

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Количество компьютерных атак и фишинговых рассылок с вредоносным программным обеспечением выросло во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

"Пандемия способствовала повышению напряженности в информационном пространстве, чаще стали осуществляться компьютерные атаки через недостаточно защищенные каналы удаленного доступа и эксплуатацию уязвимости программного обеспечения, применяемую пользователями, особенно в условиях дистанционного режима работы. На фоне эпидемии увеличилось количество распределенных атак на информационные ресурсы государственных и образовательных учреждений", - сказал Мурашов, выступая на "Инфофоруме-2021".

Основными целями таких атак было нарушение функционирования информационных ресурсов, блокирование доступа, необходимого для дистанционной работы. "Созданный вокруг COVID-19 информационный фон способствовал увеличению количества рассылаемых российским организациям тематических фишинговых сообщений с вредоносными вложениями. Основными целями таких атак являлось получение доступа к конфиденциальной информации, персональным данным и номерам кредитных карт", - добавил Мурашов.

В этой связи продолжается развертывание Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Количество ее потребителей в 2020 году увеличилось почти в три раза. Это позволило предотвратить атаки на многие объекты критической инфраструктуры, в том числе в других государствах. "Следует отметить, что в 2020 году такие попытки предпринимались многократно", - сказал Мурашов.