Минкультуры разрешило творческим вузам вернуться к очным занятиям с 8 февраля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Творческие вузы, подведомственные Министерству культуры РФ, с 8 февраля смогут возобновить работу в очном формате с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретном регионе. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства.

"В соответствии с приказом Минкультуры России образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении ведомства, могут возобновить реализацию образовательных программ в очной форме обучения с 8 февраля 2021 года. Руководство вузов при принятии соответствующих решений должно учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионах", - рассказали в Минкультуры.

Министр культуры РФ Ольга Любимова уточнила, что некоторые вузы пока сохранят смешанный формат работы. "Учебные заведения самостоятельны в принятии решения с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, но мы все время находимся на связи, в некоторых вузах, например, пока будет действовать смешанный режим: лекции продолжатся онлайн, а семинары, коллоквиумы, практикумы - в очной форме", - привели в пресс-службе слова Любимовой. Будет также введена практика закрепления аудиторий за группами, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса.

Учреждения должны обеспечить необходимые санитарно-эпидемиологические условия, включая обработку поверхностей в местах общего пользования, наличие антисептических средств при входе, в местах общего пользования, в помещениях для приема пищи, санитарных узлах, термометрию бесконтактным способом, следить за ношением масок и соблюдением социальной дистанции, отметили в пресс-службе.

"Возвращение наших творческих вузов к очной работе - поступательная и очень аккуратная работа. Ведь для нас важно сохранить здоровье не только будущих специалистов культурной сферы, но и тех заслуженных преподавателей, чей опыт, безусловно, для всех нас является бесценным", - подчеркнула Любимова.

В ноябре 2020 года Минкультуры РФ перевело занятия в группах от 13 человек в подведомственных творческих вузах и колледжах на территории Москвы в дистанционную форму на фоне эпидемиологической ситуации.