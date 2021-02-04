Мурашко сообщил, что более 25 млн россиян ежегодно проходят профосмотр и диспансеризацию

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Свыше 25 млн жителей России ежегодно проходят профилактические осмотры и диспансеризацию, однако из-за эпидемии коронавируса в 2020 году этот показатель был несколько ниже. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках открытия в Совфеде выставки, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака.

"В рамках профилактических осмотров и диспансеризации ежегодно осматриваются более 25 млн человек. К сожалению, в 2020 году из-за пандемии мы приостанавливали профосмотры и диспансеризацию, но сейчас очень важно завершить вакцинацию и перейти к нормальному образу жизни, в том числе выявлению и профилактике злокачественных новообразований", - сказал министр.

По его словам, по вопросам профилактики онкозаболеваний сделано очень многое, в том числе в каждом регионе РФ есть мобильные комплексы, которые выезжают и работают на сельских территориях. В 2020 году в РФ работали девять экспертных референс-центров для выявления злокачественных новообразований, за первые месяцы 2021 года были запущенны еще девять таких центров, добавил Мурашко. "Именно онконастороженность для медицинского работника и для пациента является крайне важным", - отметил он.

Борьба против онкологических заболеваний является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей.

Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры различных методов исследований.