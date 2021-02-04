Детский омбудсмен Москвы взяла на личный контроль ситуацию с арестованным школьником

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на личный контроль ситуацию с арестованным в среду вечером 18-летним школьником. Об этом она сообщила ТАСС в четверг.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в Москве после проведения несанкционированной акции задержали и арестовали на семь суток школьника.

"Как мне известно, молодому человеку 18 лет, он является учеником 11-го класса. Я уже запросила всю необходимую информацию у школы. Взяла данную ситуацию под свой личный контроль", - сказала Ярославская.