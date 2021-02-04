{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Детский омбудсмен Москвы взяла на личный контроль ситуацию с арестованным школьником

Задержанный является учеником 11-го класса

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на личный контроль ситуацию с арестованным в среду вечером 18-летним школьником. Об этом она сообщила ТАСС в четверг.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в Москве после проведения несанкционированной акции задержали и арестовали на семь суток школьника.

"Как мне известно, молодому человеку 18 лет, он является учеником 11-го класса. Я уже запросила всю необходимую информацию у школы. Взяла данную ситуацию под свой личный контроль", - сказала Ярославская.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
В Киеве заявили, что карантин на Украине продлят до конца апреля
Премьер-министр страны Денис Шмыгаль предположил, что в том или ином виде карантинные меры будут продлеваться и после 30 апреля
Читать полностью