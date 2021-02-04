ВЦИОМ: почти 40% россиян готовы стать донорами костного мозга

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Почти 40% россиян скорее готовы стать донорами костного мозга, более половины не готовы к такому шагу. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции в ТАСС.

Донорство костного мозга: как я вступила в регистр и кому это может помочь

Опрос проводился в январе, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте 18 лет и старше.

Согласно представленным данным, 39% респондентов ответили, что скорее готовы к донорству костного мозга, 51% скорее не готовы, 10% затруднились ответить на этот вопрос. Чаще всего готовы стать донорами опрошенные в возрасте 35-44 лет, а не готовы - в группе 60 лет и старше.

Среди мифов о донорстве преобладает информация о том, что клетки костного мозга берут из позвоночника донора (66%); процедура достаточно болезненна (62%). А также о том, что во время забора костного мозга можно заразиться опасными заболеваниями (45%), процедура опасна для здоровья донора (40%), донором может стать только близкий родственник (39%), донором костного мозга может стать человек в любом возрасте (38%), костный и спинной мозг - это одно и то же (29%).

Отвечая на вопрос о том, какие чувства будет испытывать респондент, если узнает, что донором решил стать родственник или близкий друг, 43% высказали бы уважение, одобрение (29%), тревогу и страх (23%), гордость (15%), восхищение (15%), удивление (7%).

Рак крови

ВЦИОМ выяснил, что 32% респондентов ничего не знают о раке крови; 33% осведомлены о болезни, 13% знают, что это заболевание с большой смертностью; 5% считают данное заболевание распространенным, слышали о нем, но лично не сталкивались.

Говоря о причинах рака крови, респонденты называли плохую наследственность, случаи рака крови в семье (33%), неправильный образ жизни (17%), излучение от техники (14%), воздействие химических веществ, в том числе бытовой химии (14%), употребление чрезмерного количества сладостей (5%), некачественные продукты, ГМО (4%).

Среди мифов о раке крови преобладает информация о том, что рак крови плохо поддается лечению во взрослом возрасте (61%), рак крови неизлечим (31%), лечение рака крови оплачивается государством (24%), переболевшие раком крови не смогут вести активную жизнь.

Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин заметил, что большинство россиян (68%) имеют представление о раке крови, которое чаще всего выстраивается вокруг ассоциаций с данным заболеванием как тяжелым и страшным. По его словам, последовательное знание о причинах, сути заболевания и способах его лечения распространено в гораздо меньшей степени. Родин заметил, что мифы о донорстве костного мозга распространены довольно широко, а при столкновении с заболеванием эти мифы начинают играть негативную роль. Он также обратил внимание на то, что молодежь на фоне ее наиболее низкой информированности о донорстве и склонности чаще других испытывать тревогу и страх за тех, кто решился на данную процедуру, в меньшей степени подвержены влиянию мифов о донорстве костного мозга.