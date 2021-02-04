В Оксфорде проверят эффективность комбинации доз вакцины от COVID-19 разных производителей

ЛОНДОН, 4 февраля. /ТАСС/. Ученые Оксфордского университета проведут первое в мире исследование, посвященное проверке эффективности инъекции двух доз вакцины против коронавируса от различных производителей. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении научно-образовательного учреждения.

В испытаниях примут участие более 800 добровольцев старше 50 лет, которых разобьют на четыре группы. Первые две из них получат обе дозы вакцины от одного и того же производителя: либо препарат американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, либо препарат британско-шведской AstraZeneca, разработанный совместно с Оксфордским университетом. Именно эти вакцины используются в настоящее время в Соединенном Королевстве.

Две остальные группы волонтеров будут привиты путем комбинации двух доз этих препаратов: одним сперва сделают прививку вакциной Pfizer, после чего им сделают укол препаратом AstraZeneca, и наоборот. В заявлении ученых подчеркивается, что часть добровольцев получат вторую дозу спустя четыре недели после первой инъекции, в то время как для других этот промежуток составит 12 недель. Само исследование займет чуть больше года, указали специалисты.

"Если мы продемонстрируем, что эти вакцины можно использовать друг с другом, то это сделает программу вакцинации гораздо более гибкой, в особенности в вопросе поставок препарата. Кроме того, исследование поможет понять нам, каким еще способом можно повысить степень защиты от новых штаммов вируса", - сообщил доцент кафедры педиатрии и вакцинологии Оксфордского университета Мэттью Снейп, под руководством которого пройдут испытания.

Вакцинация населения в Великобритании началась 8 декабря. Согласно данным правительства, первая из двух доз вакцины уже введена более 10 млн человек -15% населения королевства. Первыми прививать стали медицинских работников, лиц, проживающих в домах престарелых, и людей старше 80 лет. С середины января власти объявили о старте вакцинации британцев в возрасте от 70 до 80 лет, а также людей, страдающих заболеваниями, которые могут осложнить течение COVID-19.

Правительство Соединенного Королевства ранее приняло решение увеличить интервал между введением двух доз препарата с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей. Власти стремятся вакцинировать примерно 15 млн человек к середине февраля, что позволило бы смягчить действующие коронавирусные ограничения. Число умерших в Великобритании от осложнений, вызванных коронавирусом, превышает 109 тыс., что является самым большим показателем в Европе.