Пушков рассчитывает на принятие закона о запрете треш-стримов в весеннюю сессию

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков рассчитывает на принятие закона о запрете треш-стримов в России в ходе весенней сессии 2021 года. Об этом сенатор, который ранее выступил инициатором запрета такого рода трансляций, сообщил в четверг в ходе брифинга.

"Я уже проговаривал эту тему с коллегами-законодателями из Госдумы. Я считаю, что это значимая тема, нам нужно как раз сейчас отреагировать, пока еще только этот процесс начинается. Надеюсь, что нам удастся разработать соответствующее законодательство и провести его уже в ходе весенней сессии до летних отпусков", - сказал Пушков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил в поддержку борьбы с треш-стримами, когда в интернете в прямом эфире демонстрируются издевательства над людьми. В ходе одного из заседаний временной комиссии Совфеда по информполитике Пушков предложил наказывать за треш-стримы штрафами и лишением свободы на срок до шести лет, как за унижение человеческого достоинства.

Одним из резонансных случаев стала онлайн-трансляция блогера Стаса Решетняка (Reeflay), в ходе которой умерла девушка. 4 декабря Раменский суд Подмосковья арестовал Решетняка до 3 февраля 2021 года, это решение обжаловал адвокат. 30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ).