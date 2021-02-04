В Киеве заявили, что карантин на Украине продлят до конца апреля

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство Украины намерено сохранить карантин в стране до конца апреля с возможностью дальнейшего продления. Об этом заявил в четверг премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Мы будем продолжать карантин до 30 апреля. Это, скорее всего, не конечная дата", - сказал он на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации, которая транслировалась на YouTube-канале организации. Премьер предположил, что в том или ином виде карантинные меры будут продлеваться и после 30 апреля.

На Украине с 25 января перестал действовать строгий карантин, который продолжался с 8 января. До 28 февраля действует режим чрезвычайной ситуации, а также общий карантин. Вакцинация населения от коронавируса в стране еще не началась.

Минздрав Украины сообщил в четверг, что с начала пандемии на Украине общее число случаев инфицирования достигло 1 232 246, выздоровели 1 055 406 человек, 23 229 скончались. За время эпидемии проведено более 6,3 млн ПЦР-тестов, коронавирус был подтвержден у каждого пятого. Охват населения тестированием составляет около 15%. За последние сутки на Украине зарегистрировано 5 082 инфицированных.