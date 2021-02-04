В ОНК связали проблемы с размещением задержанных в Сахарово с процедурой их оформления

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Проблемы с размещением задержанных на акциях протеста в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово связаны с процедурой их оформления. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Некоторые проблемы с помещениями, где содержатся люди, связаны с длительной процедурой оформления задержанных. Их нужно оформить документально, осмотреть, направить на банные процедуры", - сказал Мельников. Он подчеркнул, что информация о содержании людей в автозаках в течение 10-12 часов, а также умышленном создании невыносимых условий содержания в ЦВСИГ не соответствует действительности. "Никто специально не держит людей в помещении с маленькой площадью, никто не ставит целью сделать так, чтобы люди испытывали мучения там. После прохождения всех формальных процедур проблемы с размещением задержанных будут решены", - отметил Мельников.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о том, что в ЦВСИГ не соблюдаются нормы площади содержания людей, а также имеются другие нарушения. До этого член ОНК Марина Литвинович сообщала журналистам, что по состоянию на 3 февраля в спецприемнике на территории ЦВСИГ находились 506 российских граждан, при этом около 90% из них были арестованы после незаконных акций в Москве.