Минобороны РФ построит военный госпиталь в Татарстане

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российское военное ведомство возведет в столице Татарстана новый военный госпиталь на 150 койко-мест.

"К настоящему времени проектными организациями Минобороны России уже подготовлены эскизы и проектные решения нового госпиталя. Спланировано поэтапное строительство главного корпуса с палатным и лечебно-диагностическим блоками, инфекционного корпуса, а также объектов обеспечивающей инфраструктуры. Общая площадь застройки составит более 12,5 тыс. квадратных метров", - сказано в сообщении Министерства обороны РФ, распространенном в четверг.

Новое лечебное учреждение в Казани "позволит оказывать специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь военнослужащим, членам семей, военным пенсионерам, а также гражданскому населению республики", информирует ведомство.

В четверг, говорится в сообщении, по поручению министра обороны РФ рабочая группа специалистов Военно-строительного комплекса под руководством замминистра обороны России Тимура Иванова посетила будущую площадку строительства ведомственного лечебного учреждения.

Также в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа Иванов проинспектировал обустройство инфраструктуры военных городков Казанского высшего танкового и суворовского училищ, сказано в пресс-релизе.