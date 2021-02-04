Матвиенко сообщила, что проект "Онкопатруль" будет охватывать все больше регионов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Проект "Онкопатруль", направленный на профилактику и раннее выявление онкологических заболеваний, будет расширять свою географию. Об этом заявила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на открытии выставки в верхней палате, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака.

"Всего лишь за два дня в нашем здании прошли обследование более 130 человек. Всего же акция охватила более четырех тысяч наших граждан в десяти регионах РФ. Можно сказать, что в масштабах страны эта цифра очень скромная, но я уверена, что это такой хороший пример, хорошее начало, этот проект будет продолжаться, будет расширяться география регионов, в которых будет проходить "Онкопатруль", будет расти количество обследований, а вместе с ними и уровень онконастороженности, то есть ответственности людей за свое здоровье", - сказала она.

Спикер Совфеда отметила, что уникальность проекта заключается в том, что граждане могу пройти обследование прямо на работе, в фельдшерских медицинских пунктах в своих организациях и на предприятиях. "Массовая онкодиагностика должна обязательно продолжаться, потому что это здоровье и жизнь наших людей - своевременное выявление онкологических заболеваний. Все мы должны сделать все возможное, чтобы онкодиагностика была максимально доступна для всех граждан, где бы они ни проживали", - подчеркнула сенатор.

Она напомнила, что своевременная диагностика является самым эффективным оружием в борьбе с онкологическими заболеваниями. "Не всегда получается вовремя пройти обследование, получить соответствующую консультацию специалистов, а главное, не всегда получается выявить на ранней стадии заболевание. Именно поэтому Совет Федерации совместно с Национальным медицинским исследовательским центром радиологии, совместно с Ассоциацией онкологов, Ассоциацией онкологических пациентов инициировали этот очень нужный, очень правильный проект - "Онкопатруль", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что за последние годы произошло ощутимое снижение показателей смертности от новообразований и отметила огромную заслугу в этом российских врачей и ученых, поблагодарив их за "титанический, ежедневный труд в борьбе с этим заболеванием".