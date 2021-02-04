Медики в Петербурге спасли пациента с коронавирусом после клинической смерти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Врачи городской больницы Святого Великомученика Георгия в Санкт-Петербурге смогли спасти пациента 45 лет, заразившегося коронавирусом и перенесшего клиническую смерть продолжительностью более 40 минут. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает, он выписан из больницы, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

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"Из городской больницы Святого Великомученика Георгия выписан 45-летний пациент, болевший новой коронавирусной инфекцией COVID-19 тяжелого течения, осложненной массивной тромбоэмболией легочной артерии и клинической смертью", - говорится в сообщении.

Пациент поступил в больницу Святого Георгия 10 января с полисегментарной пневмонией, обусловленной новой коронавирусной инфекцией. На следующий день у больного развилась массивная тромбоэмболия легочной артерии, сопровождавшаяся клинической смертью продолжительностью более 40 минут.

"Усилия реанимационной бригады кардиологического профиля увенчались успехом, была восстановлена эффективная сердечная деятельность. Пациент оставался на ИВЛ. Незамедлительно был выполнен системный тромболизис. 16 января пациента удалось снять с ИВЛ и продолжить лечение на неинвазивной искусственной вентиляции легких, а 19 января он был переведен в лечебное 1-е терапевтическое отделение", - рассказали в комздраве.

Сейчас, по данным комитета, жизни больного ничто не угрожает, он выписан на амбулаторное лечение с улучшением.