В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанными на незаконных акциях

"Задержано больше, чем могут обработать изоляторы, и больше, чем можно оформить в сжатые сроки. Поэтому возникают, к сожалению, такие последствия, - пояснил представитель Кремля. - Безусловно, соответствующие органы принимают все возможные меры с тем, чтобы исправить эту ситуацию".

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские профильные ведомства принимают все возможные меры, чтобы исправить возникшие проблемы с оформлением и размещением задержанных на незаконных акциях. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "эта ситуация спровоцирована не правоохранителями, <...> а участием в несанкционированных акциях". "Здесь нужно говорить не о последствиях, - указал он. - В первую очередь нужно говорить о том, что это люди, которые приняли участие в незаконных акциях".

При этом Песков отрицательно ответил на вопрос, показывали ли главе государства видеозаписи из помещений, где размещают таких задержанных. "Он (Путин - прим. ТАСС) не может знакомиться со всем объемом всех видео", - заметил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, проверяются ли администрацией президента сообщения о якобы имевших место избиениях участников акций со стороны правоохранителей, Песков заявил: "Нет, администрация не может заниматься расследованием этих отдельно взятых случаев". "Но мы с вами знаем о весьма оперативной реакции и Министерства внутренних дел, и Росгвардии, которые сообщили о том, что каждый конкретный случай будет проходить служебную проверку и будут делаться соответствующее выводы", - добавил Песков.