Турпоток на горнолыжные курорты Северного Кавказа в январе вырос более чем на треть

ТАСС, 4 февраля. Более 190 тыс. человек посетили курорты туристического кластера Северного Кавказа в январе, что на 36% больше аналогичного периода прошлого года. Речь идет о горнолыжных курортах в Кабардино-Балкарии, Чечне и Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа".

"Курорты северокавказского туристического кластера - "Архыз", "Эльбрус "и "Ведучи" - демонстрируют рост турпотока. За первый месяц 2021 года здесь отдохнуло более 190 тыс. любителей горнолыжного отдыха, это на 36% больше аналогичного периода прошлого года. В январе 2020 года количество гостей составило 140 тыс. человек", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что данные по курорту Эльбрус привели по третьей очереди канатной дороги, которая находится под управлением КСК.

Большой наплыв пришелся на новогодние каникулы - более 100 тыс. туристов. "Курорты Северного Кавказа предлагают не только отличные трассы, но и скитуринг, джиппинг, полеты на парапланах, детские развлечения и активности. В непростых условиях пандемии нам удается сохранять динамику роста турпотока и продолжать поступательное развитие курортов", - цитирует пресс-служба гендиректора Хасана Тимижева.

Горнолыжный сезон 2020-2021 годов первым, в начале ноября, открыл "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, в конце месяца - "Архыз" в Карачаево-Черкесии. В чеченском "Ведучи" сезон катания круглогодичный - там работает самая длинная в мире всесезонная трасса.

В компании подчеркнули, что в 2021 году КСК продолжает активно развивать территории. Так, планируется начать строительство нового курорта "Мамисон" в Северной Осетии, на "Архызе" появятся три новые канатные дороги на южном и северном склонах, а на "Ведучи" ведется поставка оборудования для установки канатной дороги типа 3S и другой новой инфраструктуры. "На Эльбрусе в начале текущего сезона открыли красную трассу под третьей очередью подъемника, идет проектирование новой высокогорной зоны катания", - добавили в пресс-службе.

АО "КСК" создали в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Под управлением компании, помимо "Архыза", находятся курорты "Ведучи" (Чечня) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкария).